40 مليوناً تنقل صلاح إلى ليفربول

الرياض - حسن أبوزينب | Wednesday, 21 June 2017 - 00:00 am

كشفت مصادر في نادي ليفربول بأن محمد صلاح مهاجم روما على وشــك الانتقال للنادي الإنجليزي مقابل 40 مليون جنيــه إسترليني، وهو رقم قياسي في صفــقات ليفـربول.وكان الدولي المصــري على برنامج أولويات ليفربول منذ الموسم الماضي، وإن مفـــاوضات ظلت تجرى بين الناديين الإيطــــالي والإنجليزي استمرت حتى الشهر الماضي، إلا أن روما رفض مبدئيا عرضا في بداية شهر يونيو الجاري للتخلي عن اللاعب مقابـل 28 مليون جنـيـه .ولكن مايـــكل إدوارز المديــــر الرياضي لليفربول واصل مساعيه مع نظيره الإيطالي مونشي، وتم إبرام اتفاقية في هذا الخصوص، حيث قرر نادي ليفربول استثمار مبلغ يتجاوز 35 مليون جنيه من عائدات صفقة بيع لاعبه اندي كارول في يناير 2011 لشراء محمد صلاح ..وأكدت التقارير أن المهاجم المصري الذي رفض قبل 3 سنوات عرضا من ليفربول مفضلا الانضمام لتشلسي طار صبــــاح أمس إلى إنجلترا لإجراء الفحوصـات الطبية المطلـــوبة اليوم الأربعاء، تمهيدا للتوقيع على صفقة الانتقال التي ستؤمن له 90 ألف جنيه أسبوعيا. يذكر أن صــلاح كان متواجدا في القاهرة حيث زار الأهرامات.