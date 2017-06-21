تبرئة يونايتد في صفقة بوجبا.. والفيفا يبدأ اجراءات ضد يوفنتوس

لوزان - الفرنسية | Wednesday, 21 June 2017 - 12:01 pm

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تبرئة مانشستر يونايتد من ارتكاب أي مخالفة في عملية ضم بول بوجبا من يوفنتوس لكنه قال إنه بدأ اجراءات تأديبية بحق النادي الايطالي.



وكان الفيفا طلب من يونايتد معلومات حول انتقال بوجبا القياسي من يوفنتوس مقابل 89 مليون جنيه استرليني (112 مليون دولار) بعد تسريبات بشأن تفاصيل الصفقة الضخمة.



وزعم كتاب بعنوان "تسريبات كرة القدم: الأعمال القذرة في كرة القدم" أن مينو رايولا وكيل بوجبا حصل على أكثر من 40 مليون يورو (44.54 مليون دولار) من الصفقة منها 27 مليون يورو دفعها يوفنتوس.



وأبلغ متحدث باسم الفيفا محطة ئي.إس.بي.إن التلفزيونية أمس الثلاثاء "نستطيع تأكيد بدء اتخاذ اجراءات تأديبية ضد يوفنتوس. لا يمكن أن ندلي بمزيد من التعليقات أثناء سير التحقيق".



وأضاف "نؤكد أيضا عدم اتخاذ أي اجراءات ضد مانشستر يونايتد".



وذكرت صحيفة جارديان أن يوفنتوس قد يتم التحقيق معه بسبب انتهاك لوائح ملكية الطرف الثالث بعدما قال رايولا في مقابلة العام الماضي إن النادي الايطالي لم يكن يمتلك حقوق بوجبا بمفرده.