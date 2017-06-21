تشيلسي سيستفيد مادياً من بيع صلاح إلى ليفربول

الرياضية - رويترز | Wednesday, 21 June 2017 - 12:18 pm

ذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية أنه من المنتظر أن يستفيد تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ماديا في حال إتمام انتقال المصري محمد صلاح لاعب روما الإيطالي.



وبات ليفربول قريبا من إنفاق رقم قياسي للنادي لضم صلاح البالغ عمره 25 عاما والذي ذكرت تقارير أنه وصل إلى إنجلترا أمس الثلاثاء للخضوع للفحص الطبي.



وانضم صلاح لروما من تشيلسي مقابل 12 مليون جنيه إسترليني (15.15 مليون دولار) في 2016 بعد فترة إعارة ناجحة في فيورنتينا وقالت صحيفة ذا تايمز إن النادي اللندني تفاوض آنذاك للحصول على 10 بالمئة من الربح في أي صفقة مقبلة.



ووسط توقعات بأن يسجل ليفربول رقما قياسيا يجتاز ما أنفقه في 2011 عندما تعاقد مع آندي كارول من نيوكاسل يونايتد فإن تشيلسي سيستفيد بمبلغ جيد.



وسجل صلاح 15 هدفا مع روما في الدوري الموسم الماضي وساعده على احتلال المركز الثاني وذكرت تقارير أن يورجن كلوب مدرب ليفربول يضع اللاعب المصري ضمن أهم أولوياته لتدعيم الصفوف في ظل وجود جناح واحد صريح بالفريق هو السنغالي ساديو ماني.