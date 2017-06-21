بيبي: رونالدو يتحلى بتركيز كبير في كأس القارات

موسكو - الألمانية | Wednesday, 21 June 2017 - 13:47 pm

أكد كيبلير لافيران ليما فيريرا،الشهير باسم بيبي ، مدافع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم أن مواطنه كريستيانو رونالدو يتحلى بتركيز شديد في بطولة كأس القارات المقامة حاليا بروسيا.



وقال بيبي، الذي كان زميلا لرونالدو في ريال مدريد حتى نهاية الموسم المنصرم فى تصريحات أدلى بها الليلة الماضية : "نحن هنا جميعا محترفون، نتواجد هنا من أجل تمثيل شعبنا والتقدم في البطولة إلى أبعد مدى ممكن وكريستيانو يتحلى بتركيز شديد ولديه دوافع كبيرة".



وكان رونالدو محل اهتمام الكثير من الصفحات الرئيسية للصحف العالمية في الأيام الأخيرة على خلفية شائعة رغبته في الرحيل عن ريال مدريد بسبب عدم شعوره بالحصول على الدعم اللازم من ناديه أمام الاتهامات الموجهة له بالتهرب الضريبي.



وعلى جانب أخر، أكد بيبي أنه لم يتفق مع أي ناد أخر حتى الآن للانتقال لصفوفه في الموسم المقبل، بعد أن فك ارتباطه بريال مدريد الذي قضى بين صفوفه السنوات العشر الأخيرة.



وذكر المدافع البرتغالي 34 عاما: "لا أمتلك أي عقود حتى هذه اللحظة، في الوقت الحالي أرغب فقط في الاستمتاع مع المنتخب حتى أقصى درجة، ليس لدي اتفاقات مع أي ناد، أصب تركيزي فقط مع المنتخب في كأس القارات".