الازدحام المروري في روسيا يثير غضب مدرب الكاميرون

سان بطرسبرج - الألمانية | Wednesday, 21 June 2017 - 14:41 pm

طالب هوجو بروس المدير الفني للمنتخب الكاميروني لكرة القدم من المنظمين الروس تحسين انتقالات الفريق بعدما تأخر الفريق عن التدريب في بطولة كأس القارات.



وقال المدرب البلجيكي أمس الأربعاء إنه "متضايق" بعدما احتجز فريقه في موسكو وسان بطرسبرج عن طريق مزيج من سوء ضبط الوقت والازدحام المروري.



وحضر المدرب واللاعب سيباستيان سياني للمؤتمر الصحفي متأخرين ولكن قالا إن الكاميرون لا تلام.

وقال المدرب :" ليس خطأنا. لقد لحق بي الضيق مرتين بالفعل".



وأضاف :" في موسكو، وصلنا متأخرين ساعة كاملة للملعب بسبب المرور وبالأمس عانينا من نفس المشكلة".

وأكد :" لقد تضايقت بشدة مرة أخرى لأنك عندما تتدرب في وقت معين فإنك تدرب وفقا لبرنامج معد مسبقا، وعندما تصل للفندق تحصل على وجبة العشاء في العاشرة مساء فهذا أمر غير مريح ".



وقال بروس إن الانتقالات للملاعب تحتاج للتحسين "خاصة لكأس العالم العام المقبل".



وفي تصريحات للصحفيين قال إن الكاميرون تقدمت بشكوى للاتحاد الدولي (فيفا) بشأن الأعطال, كان الازدحام المروري "كارثيا" في موسكو ولم يكن هناك شرطة مرافقة للسماح لحافلة الفريق بالتحرك بعكس ما حدث في كأس الأمم الأفريقية بالجابون.