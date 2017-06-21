الرياضيون يبايعون محمد بن سلمان ولياً للعهد

الرياض - الرياضية | Wednesday, 21 June 2017 - 21:37 pm

توالت مبايعات المجتمع السعودي بكل فئاته اليوم الأربعاء لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور الأمر الملكي باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيراً للدفاع.



وبايعت الأندية الرياضية اليوم الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، حيث أعلن نادي الهلال بإسم منسوبيه مبايعة سموه على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، سائلين المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وولي عهده الأمين -حفظه الله-، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، ويسدد خطاهما، ويديم على وطننا نعمة الأمن والأمان.



كما بايعت إدارة نادي الاتحاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد على السمع والطاعة في المنشط والمكره في غير معصية الله، موجهين أكف الدعاء إلى المولى عز وجل بأن يوفقه لصالح الوطن وأن يمد خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه



وذكر حساب النصر في "تويتر: "نهنئ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان باختياره ولياً للعهد، ونبايعه على كتاب الله وسنة رسوله في اليسر والعسر والمنشط والمكره".



فيما أعلن النادي الأهلي عبر حسابه في تويتر مبايعته للأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد : "نبايع صاحب السمو الملكي الأمير ⁧محمد بن سلمان وليا للعهد⁩، وفقكم الله لما فيه خير للوطن".



في حين كتب حساب الشباب: "نبايع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد".



وغرد حساب الفيصلي مبايعاً : "نبايعكم على السمع والطاعة".



فيما ذكر نادي الاتفاق عبر حسابه في تويتر مبايعته: "نبايع محمد بن سلمان ولياً للعهد".



وذكر حساب القادسية: "رئيس القادسية معدي الهاجري يبايع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان".



في حين أوضح الفيحاء عبر حسابه في تويتر : "نبايع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد على السمع والطاعة".



فيما قال حساب نادي أحد: "مجلس الإدارة يبايع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ولياً للعهد".



وذكر حساب الباطن في تويتر: "مجلس الإدارة يبايع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد".



وكتب نادي الخليج عبر حسابه في تويتر: "رئيس مجلس الإدارة وكافة منسوبيه يبايعون الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد على السمع والطاعة، في العسر واليسر والمنشط والمكره".



كما بايع منسوبو نادي الفتح عبر تغريدة على حساب النادي جاء فيها: "نبايع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد على السمع والطاعة".