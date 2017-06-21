داني الفيش يطلب الرحيل من يوفنتوس

رويتز - الرياضية | Wednesday, 21 June 2017 - 22:08 pm

قال جوسيبي ماروتا رئيس نادي يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء، إن داني الفيس مدافع الفريق طلب الرحيل عن الناديوذكرت تقارير أن الظهير الأيمن البرازيلي في طريقه للتدريب مجدداً تحت قيادة مدربه السابق بيب جوارديولا في مانشستر سيتي الإنجليزي.



وترك ألفيس البالغ عمره 34 عاماً تأثيرا كبيراً في موسمه الوحيد مع يوفنتوس بعد ثمانية مواسم حقق خلالها العديد من الألقاب مع برشلونة الإسباني حيث ساهم في فوز يوفنتوس بثنائية الدوري والكأس المحليين، كما لعب دورا مهما في تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة 4-1 أمام ريال مدريد.



وتوترت علاقة الدولي البرازيلي الشهير مع ناديه الإيطالي عقب الخسارة في كارديف كما أدت تصريحاته الأخيرة لغضب الجماهير، وقال الفيس في مقابلة مع التلفزيون البرازيلي الأسبوع الماضي: "الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس يحتاج للرحيل عن الفريق في يوم من الأيام لتطوير نفسه".



وزاد الفيس من حيرة الجماهير بنشر صورة على انستجرام لحذائه ترجع لنهائي دوري الابطال 2015 والتي فاز فيها فريقه السابق برشلونة 3-1 على يوفنتوس، وأعلن ماروتا أن الفيس طلب انهاء عقده الممتد لعامين مع النادي.



ونقلت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الايطالية عن ماروتا قوله: "داني الفيس قرر أنه يريد تغيير الأجواء المحيطة به لذلك سنصل إلى إتفاق يرضي جميع الأطراف ونتمنى له التوفيق، ولم ننفصل عن داني لكن الدافع من الامور الاساسية لأي لاعب".



وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الدولي البرازيلي اقترب من التوصل لاتفاق لموسمين مع سيتي في إطار محاولات جوارديولا لتدعيم صفوف الفريق لخوض موسمه الثاني في الدوري من خلال زيادة خياراته الدفاعية.



وضم جوارديولا الفيس من اشبيلية عام 2008 قبل موسمه الأول مع النادي القطالوني وفاز الثنائي بثلاثة ألقاب للدوري الاسباني ولقبين لدوري الأبطال ومثلهما لكأس الملك.



وبفضل انطلاقاته الهجومية من الناحية اليمنى تحول دور الفيس إلى جناح أيمن أقرب منه ظهير أيمن، وكان الفيس واحدا من أكثر اللاعبين أهمية لدى جوارديولا وكون علاقة مثمرة مع ليونيل ميسي تحديدا وصنع العديد من التمريرات الحاسمة للاعب الأرجنتيني أكثر من أي لاعب اخر.