الحائلي يبدأ مهامه بالتجديد مع باجندوح

جدة - الرياضية | Wednesday, 21 June 2017 - 22:31 pm

أعلن نادي الاتحاد اليوم الأربعاء عن تجديد مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، عقد اللاعب جمال باجندوح لمدة عام، حيث تم توقيع العقد الجديد بحضور أحمد كعكي نائب رئيس النادي، ومنصور اليامي وكيل أعمال اللاعب، وتمنى رئيس النادي للاعب التوفيق مع زملائه اللاعبين لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية.



فيما ذكر اللاعب بعد توقيع العقد عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "الحمدلله وجددت مع نادي الشعب".