لوف يطمح بالفوز رقم 100 مع ألمانيا

رويتز - الرياضية | Wednesday, 21 June 2017 - 22:14 pm

تعهد يواكيم لوف مدرب ألمانيا باتباع سياسة التناوب بين لاعبيه خلال مواجهة تشيلي في مباراته الثانية بكأس القارات لكرة القدم غداً الخميس، متطلعًا لتحقيق الانتصار رقم 100 في مسيرته مع الفريق بطل العالم، وقال لوف، الذي حقق 99 فوزا في 148 مباراة في منصب المدرب، وافتتح مشواره في كأس القارات بالفوز 3-2 على استراليا إنه يتوقع مواجهة أصعب ضد تشيلي.



وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "التزم بما قلته وسيحصل كل اللاعبين على فرصة للعب، وسيلعب يوشوا كيميش ويوناس هيكتور وشكودران مصطفي ويوليان دراكسلر لكنني أريد إجراء تغييرات وأود مشاهدة بعض اللاعبين، ولن أبدل سبعة أو ثمانية لاعبين لكن من المحتمل أن يشارك ثلاثة أو أربعة".



وخلت تشكيلة لوف من العديد من اللاعبين البارزين مثل مانويل نوير وتوماس مولر وماتس هوملز لمنحهم راحة أكبر استعدادا للدفاع عن لقب كأس العالم في العام المقبل مع منح فرصة للاعبين الشبان لاكتساب خبرة البطولات.



وفي مباراة الغد سيلعب الحارس مارك أندريه تير شتيجن أساسيا كما أعلن لوف ليشارك على حساب بيرند لينو الذي ارتكب عدة أخطاء في المباراة الأولى وتسبب في الهدف الثاني لاستراليا.



وواصل المدرب: "يجب أن نتحلى بالجرأة في الهجوم وأن نتقدم للأمام بلاعبين أكثر، وستسعى تشيلي على الأرجح للاستحواذ على الكرة وستلعب بثقة وينسجم لاعبوها منذ سنوات".



وتابع: "تشيلي خططيا من أفضل فرق العالم وتنوع في أسلوبها وسنخوض تحديا كبيرا أمامها".