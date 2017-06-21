المكسيك تفسد مفاجأة نيوزيلندا بثنائية في كأس القارات

الفرنسية - الرياضية | Wednesday, 21 June 2017 - 23:06 pm

تغلبت المكسيك على نيوزيلندا 2-1 مساء اليوم الاربعاء، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى في كأس القارات المقامة حاليا في روسيا.



وسجل راوول خيمينيز عند الدقيقة 54، واوريبي بيرالتا عند الدقيقة 73، بعد أن تقدم كريس وود لنيوزيلندا عند الدقيقة 42.



وتصدرت المكسيك ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الاهداف عن البرتغال الفائزة على روسيا 1- صفر اليوم ايضا في حين تملك الاخير 3 نقاط ونيوزيلندا بلا رصيد.



وفي الجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات، تلتقي البرتغال مع نيوزيلندا، والمكسيك مع روسيا علما بان التعادل يكفي الاولى للتأهل الى نصف النهائي بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية.