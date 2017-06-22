الضوي رئيسا للعروبة أربعة أعوام

عرعر ـ أنور قمقوم | Thursday, 22 June 2017 - 00:00 am

عقد أعضاء شرف نادي العروبة اجتماعاً موسعاً أمس الأول الثلاثاء بحضور رئيس هيئة أعضاء الشرف تيسير الجابر وعدد كبير من أعضاء الشرف وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تنصيب مونس الضوي رئيساً للعروبة خلال الأعوم الأربعة المقبلة بعد أن تمت تسمية أعضاء مجلس الإدارة الجديد. كما قدم عدد من أعضاء الشرف تبرعات تجاوزت الربع مليون ريال لدعم النادي خلال الموسم المقبل.

واستمر الاجتماع الذي تم في ملعب نادي العروبة قرابة الساعتين تم خلاله مناقشة العديد من الأمور المستقبلية للنادي.