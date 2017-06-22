الجبلين يمدد عقد عبد الصمد

حائل ـ محمد الجارالله | Thursday, 22 June 2017 - 00:00 am

أعلنت إدارة نادي الجبلين تجديد عقد المصري بشير عبدالصمد مدرب الفريق الكروي الأول لمدة موسم كروي قادم بعد النتائج الجيدة التي حققها منذ إشرافه على الفريق في الموسم الماضي.

من جانب آخر، تتواصل اجتماعات اللجنة الفنية والمالية وتم فيها اتخاذ التوصيات والمقترحات التي تصب في خدمة الفريق والتي تساعد المجلس في تحقيق رؤيته للموسم القادم. الجدير ذكره أن أولى التوصيات خرجت بتعيين عبدالله العديم رئيساً للجنة المالية وسليمان المطير نائباً له.