الهيئة المالية للتنظيم فقط

جدة ـ عبدالغني الشريف | Thursday, 22 June 2017 - 00:00 am

أكد الأمير فهد بن خالد رئيس النادي الأهلي أن التعاقد مع اللاعبين الأجانب سيتم حسمه خلال الأيام المقبلة وأن اللاعبين الأجانب الجدد سيكونون مع الفريـق من بداية معسكـــر النمسا، وقــال: سيكـون اختيار الأجانـب الجـدد من خلال اللجنـة الفنية التي تضم مع رئيس النادي المدرب الوطنــي بندر الأحمدي وموسى المحياني وبالتشاور مع المدرب الجديد.

وأضـاف: الآن المراكز التي سنعمل على التعاقد معها لاعب محور وقلب دفاع ولاعب خلف المهاجم ونحن حريصون أن يكون الاختيار على أعلى مستوى ويفيدوا الفريق في دوري أبطال آسيا والبطولات المحلية.

وواصل حديثه قائلاً: طلبت وجـــود الهيئة المالية لدعم الإدارة وإيجـــاد تنظيم مالي مميز وليس لها أي دخل في أمور النادي أو كرة القدم، بل هي تنظم الأمور المالية لفريق كرة القدم وقطاع الناشئين والشباب، ووجود الأمير فيصل بن خالد في رئاسة الهيئة المالية سيدعمنا كثيراً في إدارة النادي خاصة أن ثلاثة من أعضاء الإدارة هم أعضاء في الهيئة المالية.