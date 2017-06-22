الشهراني والمنيع يقتربان من العودة للهلال

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Thursday, 22 June 2017 - 00:00 am

اطلع فهد المفرج مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على جميع ترتيبات معسكر الفريق الإعدادي الذي سينطلق في النمسا يوم 11 يوليو المقبل وحتى 31 من الشهر نفسه، وذلك استعداداً لمنافسات الموسم المقبل، إذ تفقد الملعب الذي سيقام عليه برنامج الفريق التدريبي ومدى ملاءمته للمعسكر، بالإضافة إلى مقر إقامة الفريق والمرافق التي يحتاج إليها الجهاز الفني خلال فترة المعسكر الإعدادية، إذ قدم تقريراً مفصلاً عن مكان المعسكر وملاءمته لاستعدادات الفريق في منافسات الموسم المقبل.

من جهة، تقرر أن يخوض الفريق ثلاث مباريات تجريبية خلال معسكره في النمسا على أن تكون مع فرق أوروبية ذات مستويات فنية متفاوتة يهدف من خلاله الجهاز الفني عمل قياسات تدريجية فنية.

من جانب آخر، قطع ياسر الشهراني شوطاً كبيراً من مرحلة التأهيل بعد أن أنهى برنامجه في ليون الفرنسية على أن يكون بكامل جاهزيته يوم الثامن من يوليو من تجمع اللاعبين بعد الإجازة الموسمية قبل انطلاق معسكر النمسا، في حين اقترب مجاهد المنيع من المراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلي بعد عملية الرباط الصليبي، إذ يقضي تدريبات التأهيل في أحد المراكز الطبية في دبي، إذ بدأ بملامسة الكـرة كبرنامـــج الخطوات النهائية.