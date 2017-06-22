محمد بن سلمان يتلقى البيعة وليا للعهد

| Thursday, 22 June 2017 - 00:00 am

مكة المكرمة ـ واس



تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مساء أمس في قصر الصفا بمكة المكرمة المبايعة ولياً للعهد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من الأمراء، ومفتي عام المملكة، ورئيس مجلس الشورى، وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ، وأصحاب المعالي الوزراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وجموع غفيرة من المواطنين، يتقدمهم الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود.