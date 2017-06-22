محمد بن سلمان شخصية مرموقة

مكة ـ واس | Thursday, 22 June 2017 - 01:01 am

هنأت رابطة العالم الإسلامي باختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيرا للدفاع. ووصف الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام للرابطة عضو هيئة كبار العلماء في المملكة في بيان له امس الاختيار والتعيين بأنه موفق ومسدد لشخصية وطنية وعالمية مرموقة خدمت دينها ثم مليكَها ووطنَها وأمتَها.

وقال البيان: أن الامير محمد قد سَجَّل مواقفَ ومنجزاتٍ تاريخيةً، فيما عُهِدَ إليه من مهمات ومسؤوليات، متميزاً بحضورٍ مُثَمَّنٍ "وطنياً وإسلامياً ودولياً"، ومآثرَه تُعَدُّ إضافةً مهمةً وبارزةً، تُترجم حجمَ الاستحقاق القيادي لهذا الاختيار والتعيين الذي تم وَفق تراتيبَ إجرائيةٍ موفقة"ٍ، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية حظيت بالمزيد من ترسيخ دَورها الإسلامي القيادي المُستحق، ومن حضورها العالمي المتميز والمؤثّر.