نتطلع إلى ترسيخ الشراكة السعودية

مكة المكرمة ـ واس | Thursday, 22 June 2017 - 00:00 am

استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس اتصالات هاتفية من رؤساء الدول والحكومات من مختلف قارات العالم، لتهنئته باختيار ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء.

ـ هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمير محمد بن سلمان باختياره ولياً للعهد، متطلعاً إلى أن يسهم هذا الاختيار في ترسيخ الشراكة السعودية الأمريكية.

ـ أعرب السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، عن خالص تهانيه للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، متمنياً له موفور الصحة والعافية، ودعا في البرقية التي بعثها لولي العهد، الله تعالى أن يوفقه ويحقق المزيد مما يصبو إليه شعب المملكة من تقدم ورقي ورخاء.

ـ صدر بيان عن الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، قال فيه: "يُسعدني بمناسبة اختيار سموكم وليًا للعهد للمملكة العربية السعودية، أن أتقدّم إليكم باسمي الخاص ونيابة عن الشعب التونسي بأحرّ التهاني وأجمل التمنيات لكم بموفور الصحة والسعادة"، وأضاف: "وإنّي على يقين بأنّكم جديرون بهذه الثقة الغالية وأهل لها وبأنكم ستضطلعون بكل إخلاص واقتدار بهذه المهمة النبيلة على أكمل وجه بفضل ما تتمتعون به من كياسة وفطنة وحماسة الشباب المتطلع إلى مزيد من التطوير والرقي والازدهار".

ـ أعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في البرقية التي بعثها للأمير محمد بن سلمان عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته، داعياً المولى جل شأنه أن يوفقه لخدمة وطنه وتحقيق كل ما يتطلع إليه من رفعة وتقدم في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن يديم عليه وافر الصحة والعافية.

ـ قدم محمود عباس الرئيس الفلسطيني التهنئة للأمير محمد بن سلمان وذلك عبر اتصال هاتفي، باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، متمنياً له التوفيق والسداد.

ـ إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، اتصل هاتفياً بالأمير محمد بن سلمان وهنأه باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، وتمنى له التوفيق والسداد.

ـ تمنى سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني دوام التوفيق والسداد للأمير محمد بن سلمان في المهمة الجديدة وذلك عبر اتصال هاتفي، داعياً الله أن يديم عليه وافر الصحة والعافية.

ـ بارك الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، للأمير محمد بن سلمان الاختيار وتمنى له التوفيق والسداد، وذلك خلال الاتصال الهاتفي أمس.