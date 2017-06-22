الإمارات تبارك الاختيار

أبوظبي ـ واس | Thursday, 22 June 2017 - 00:00 am

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة من أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اختياره الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع.

وأعرب رئيس دولة الإمارات عن تمنياته للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بالتوفيق في أداء مهامه وأعماله وأن يكون سنداً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمواصلة مسيرة التنمية والنهضة في المملكة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي تهنئة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عبرا فيهما عن تهنئتهما بهذه المناسبة، سائلين المولى تعالى أن يديم على خادم الحرمين موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة كل ما تتطلع إليه من رقي وازدهار.