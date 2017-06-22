يوفنتوس يؤكد رحيل البرازيلي داني ألفيش

تورينو - الألمانية | Thursday, 22 June 2017 - 12:43 pm

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي أن ظهيره البرازيلي داني ألفيش سيرحل عن الفريق في الموسم المقبل.

وقال المدير الرياضي ليوفنتوس جوسيبي ماروتا: "بالنسبة لداني ألفيش الأمر لا يتعلق هنا بفك ارتباط ولكن الدوافع شيء مهم بالنسبة للاعب كرة القدم، إنه يرغب في تجربة شيء جديد، لقد فسخنا تعاقده بموجب اتفاق ثنائي ونتمنى له حظا طيبا".



ومن المحتمل أن يرحل اللاعب البرازيلي34/ عاما/ إلى صفوف مانشستر سيتي الذي قدم له عرض انتقال.



وتحدث ماروتا أيضا عن الظهير البرازيلي الأخر للفريق اليكس ساندور، حيث أكد أن هناك عرض جيد قدم لهذا اللاعب وعلى الأرجح فإنه من تشيلسي الإنجليزي، كما أشارت بعض من وسائل الإعلام.



وأضاف ماروتا قائلا: "ليس لدينا نية لإعارة أي أحد، ولكن إذا رغب اللاعب في الرحيل فإن عليه الرحيل لأن الاحتفاظ بلاعب ضد رغبته لن يكون مفيدا لأحد".