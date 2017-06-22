قطع في رباط النصار

الرياض ـ حواس العايد | Thursday, 22 June 2017 - 14:14 pm

بدأ البرازيلي ريكاردو جوميز تدريبه الأول مساء أمس على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود باجتماع مع اللاعبين طالبهم فيه بالانضباطية التامة خلال الفترة المقبلة وأنه لا مكان للمتخاذلين، فالآن دخلنا مرحلة جديدة مهمة استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل ولا أستطيع أن أحقق نتائج إيجابية أو طموحات محبي النادي إلا بجهدكم جميعاً، ومن ينتظم في التدريبات سيجد نفسه في التشكيلة الأساسية ولا تهمني الأسماء بقدر ما يهمني العطاء، وسط تصفيق حار من جميع اللاعبين.

ومن ثم طلب من مدرب اللياقة إجراء حركات الإحماء والتسخين لجميع اللاعبين، وبعد ذلك قسمهم إلى أربع مجموعات لإجراء تدريبات خاصة بالكرة.

فيما خضع الحراس عبدالله العنزي ومتعب شراحيلي ووليد العنزي ومحمد الحارثي لتدريبات خاصة.

وطلب من حسن الراهب الجري حول الملعب وذلك لرفع معدله اللياقي نظراً لغيابه عن بداية استعدادات الفريق الخميس الماضي.

واختتم التدريب بمناورة علَى نصف الملعب اعتمد فيها على اللعب من لمسة واحدة.

فيما أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها عبدالإله النصار عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة وسيحتاج إلى التدخل الجراحي.

من جانبها، اعتمدت إدارة نادي النصر منتجع فنار بخشة في دولة تركيا مقراً لمعسكر الفريق الخارجي وذلك استعداداً للموسم المقبل وذلك بعد أن ألغته في بداية الأمر وحولته إلى قبرص قبل أن يتعذر تأمين مباريات ودية ومن ثم تم اختيار سلوفينيا إلا أن تعذر إصدار التأشيرات للاعبين والجهاز الفني أعاد المعسكر مرة أخرى إلى تركيا.