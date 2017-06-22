رابطة دوري المحترفين تعلن مواعيد مباريات الدور الأول

الرياض - الرياضية | Thursday, 22 June 2017 - 14:56 pm

أعلنت رابطة دوري المحترفين،اليوم الخميس، عن مواعيد وملاعب مباريات الدور الأول من دوري المحترفين السعودي موسم 2017-2018.



وكشفت رابطة دوري المحترفين عن موعد انطلاق المسابقة في 10 أغسطس المقبل، بمباريات الجولة الأولى التي تقام على مدار أيام 10-11-12 أغسطس، والتي تفتتح بمباراة الفتح والتعاون بالأحساء.



وستقام مباريات الجولة الأولى على ملاعب الفرق المذكورة أولا:



- الفتح × التعاون 10 أغسطس 7 مساء

- الهلال × الفيحاء 10 أغسطس 8:55 مساء

- القادسية × الرائد 11 أغسطس 7 مساء

- الاتفاق × الأهلي 11 أغسطس 8:55 مساء

- الاتحاد × الباطن 11 أغسطس 8:55 مساء

- أحد × الشباب 12 أغسطس 7:40 مساء

- الفيصلي × النصر 12 أغسطس 8:55 مساء



وذكرت رابطة دوري المحترفين أن مواعيد وملاعب بقية الجولات سيتم في وقت لاحق