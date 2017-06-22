الإصابة تحرم البرتغال من غيريرو في كأس القارات

موسكو- الألمانية | Thursday, 22 June 2017 - 14:54 pm

تعرض اللاعب البرتغالي رافائيل غيريرو أمس الأربعاء لإصابة خطيرة في كاحل القدم، خلال مباراة منتخب بلاده أمام روسيا في بطولة كأس القارات 2017، وهو ما قد يعني غيابه عن باقي مباريات البطولة، وربما عن بداية الموسم المقبل أيضاً.



وقال المدير الفني للبرتغال، فيرناندو سانتوس، بعد فوز فريقه 1-0 على روسيا بهدف للنجم كريستيانو رونالدو: "رافائيل نقل إلى المستشفى، قد يكون لديه كسر في الكاحل".



وخرج الظهير الأيسر لبروسيا دورتموند (23 عاماً) من ملعب المباراة أمس في الدقيقة 65 بعد أن تلقى ضربة قوية تسببت في إصابته الخطيرة.



وأضاف سانتوس قائلاً: "إنه أمر محزن، إنه فتى رائع ولاعب كبير، نأمل في ألا تكون الإصابة خطيرة كما نخشى في الوقت الحالي، لكن قد تؤثر هذه الإصابة على استعداداته للموسم الجديد".

وانضم غيريرو إلى بروسيا دورتموند قبل عام واحد، بعد أن فاز مع المنتخب البرتغالي بلقب بطولة كأس أمم أوروبا 2016 بفرنسا.