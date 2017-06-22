لأول مرة.. 6 لاعبين أجانب في الدوري السعودي

الرياض - الرياضية | Thursday, 22 June 2017 - 16:19 pm

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميا زيادة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب لفرق دوري المحترفين إلى 6 لاعبين بدلا من 4 لاعبين بداية من الموسم الجديد 2018-2017 .

كماأصدر الاتحاد قراراً هاماً بمنع أي مدرب يتم إلغاء عقده في دوري الدرجة الأولى من تدريب فريق آخر في ذات المسابقة بذات الموسم,



وأكد عادل عزت رئيس الاتحاد في مؤتمر صحفي عقد اليوم أن القرار يتزامن مع الرؤية العامة للسعودية لتطوير الجانب الرياضي وزيادة مداخيله .



وأعلن عزت عن إقرار نظام رخص اللاعبين في الدوري الممتاز بنسبة 3 % من قيمة عقودهم وزيادة اللاعبين المحترفين الأجانب لفرق دوري الدرجة الأولى بحيث يكون: 2 أجانب، 1 مواليد و‏إقرار نظام رخص المدربين في الدوري الممتاز بنسبة 5 % من قيمة عقودهم و‏استحداث نظام الرخص لمدراء الاحتراف في الأندية، ووضع حد أدنى لرواتبهم.



وكما تم اقرار تخفيض رواتب اللاعبين إلى 150 ألف ريال كراتب شهري كحد أعلى شامل كل البدلات سعيا لوقف نزيف التصاعد المالي لرواتب اللاعبين.



وأوضح ‏عادل عزت أن زيادة عدد اللاعبين هي رؤية ومقترح من ولي العهد الامير محمد بن سلمان مضيفا :"نعمل على تنفيذها على أرض الواقع خاصة وانها تهدف لتخفيض أجور اللاعبين المحليين ورفع القيمة والمستوى الفني للمنافسات و‏نعمل من الموسم القادم على أن يتم الربط التجاري لتلافي أي إشكالية مالية للأندية بعد زيادة اللاعبين".



من جانبه أكد ‏حمد الصنيع مدير إدارة الاحتراف أن ‏الحد الأدنى لمرتبات مدراء الاحتراف لا تقل عن 8 آلاف ريال ودوري الدرجة الأولى 6 آلاف ريال ريال ‏‏وقال :"المحترفين الأجانب الستة غير مقيدين بأي جنسية وليس شرطا أن يكون من بينهم لاعبا آسيويا".