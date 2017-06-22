بالوتيلي مستعد للتضحية من أجل البقاء في نيس

الفرنسية - الرياضية | Thursday, 22 June 2017 - 21:36 pm

أكد رئيس نادي نيس الفرنسي جان بيار ريفير أن المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي يريد البقاء في الفريق ومستعد للقيام بـ"مجهود مالي".

وقال ريفير: "في إمكاني أن أقول لكم ثلاثة أمور أولا، انه لاعب يريد مواصلة المشوار معنا، ثانيا، انه مستعد للقيام بمجهود مالي، ثالثا، المفاوضات متواصلة".



وفي المقابل، كشف مصدر مطلع على المفاوضات: "أنه ملف معقد، مضيفا بأن اللاعب الإيطالي قد يمدد عقده لعامين مقابل 450 ألف يورو كراتب شهري.



وانضم بالوتيلي الذي دافع عن الوان الجارين وميلان وانتر ميلان في ايطاليا ومانشستر سيتي وليفربول في انجلترا، الى نيس في 2016 وساهم بأهدافه الـ15 في قيادة الفريق الجنوبي الى المركز الثالث في الدوري الفرنسي والمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



ويبحث المهاجم المشاغب البالغ 26 عاما عن استعادة مستواه السابق على أمل العودة الى المنتخب الإيطالي والمشاركة معه في مونديال روسيا 2018.



وسجل بالتوالي 13 هدفا في 33 مباراة مع منتخب بلاده، الا انه لم يستدع الى التشكيلة منذ الخسارة أمام الأوروغواي (صفر-1) والخروج من الدور الأول لمونديال البرازيل 2014.