"تويتر" يبث مباريات البطولة العربية على الهواء مباشرة

الرياض - الرياضية | Thursday, 22 June 2017 - 21:57 pm

أعلنت شركة صلة الرياضية للتسويق الرياضي اليوم الخميس، توقيع اتفاقية مع "تويتر" لنقل مباريات البطولة العربية للأندية لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي مجاناً.



وقالت صلة، التي تتخذ من السعودية مقراً لها، في بيان نشرته على موقعها الرسمي في "تويتر"، :"يعد اتفاق البث المباشر هذا الأول من نوعه الذي تتعاون فيه تويتر مع شريك آخر لنقل حدث متعلق بالرياضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا".



وستنقل مباريات البطولة العربية عبر تويتر في جميع أنحاء العالم باللغة العربية من خلال حساب البطولة الرسمي، وأوضحت صلة إن البث سيشمل التحليل وأهم لحظات المباريات والمقابلات مع اللاعبين وما وراء الكواليس".



ونقل بيان صلة عن كندة إبراهيم، مديرة الشراكات الإعلامية في تويتر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، قولها: "يتجه مشجعو كرة القدم على مستوى العالم والمنطقة إلى تويتر ليس لمتابعة فرقهم ولاعبيهم المفضلين فحسب بل لمناقشة ما يحدث في منافسات كرة القدم بشكل مباشر".



وأضافت: "يقدم التعاون مع شركة صلة الرياضية فرصة لخلق محادثة على تويتر وتجربة فريدة لمشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم على المنصة نفسها".



وتقام البطولة العربية في مصر من 21 يوليو إلى الخامس من أغسطس.