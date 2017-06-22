عادل عزت: نعمل على تنفيذ القرارات الجديدة على أرض الواقع

جدة - الرياضية | Thursday, 22 June 2017 - 15:03 pm

أكد عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الخميس، أن قرار زيادة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب لفرق دوري المحترفين إلى 6 لاعبين بدلاً من 4 لاعبين، يأتي بالتزامن مع الرؤية العامة للسعودية لتطوير الجانب الرياضي وزيادة مداخيله.



وأوضح ‏عادل عزت: "زيادة عدد اللاعبين هي رؤية ومقترح من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".



وأضاف: "نعمل على تنفيذ القرارات الجديدة على أرض الواقع، خاصة وأنها تهدف لتخفيض أجور اللاعبين المحليين، ورفع القيمة والمستوى الفني للمنافسات، و‏نعمل من الموسم القادم على أن يتم الربط التجاري لتلافي أي إشكالية مالية للأندية بعد زيادة اللاعبين".