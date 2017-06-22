عادل عزت: نعمل على تنفيذ القرارات الجديدة على أرض الواقع
جدة - الرياضية | Thursday, 22 June 2017 - 15:03 pm
أكد عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الخميس، أن قرار زيادة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب لفرق دوري المحترفين إلى 6 لاعبين بدلاً من 4 لاعبين، يأتي بالتزامن مع الرؤية العامة للسعودية لتطوير الجانب الرياضي وزيادة مداخيله.
وأوضح عادل عزت: "زيادة عدد اللاعبين هي رؤية ومقترح من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".
وأضاف: "نعمل على تنفيذ القرارات الجديدة على أرض الواقع، خاصة وأنها تهدف لتخفيض أجور اللاعبين المحليين، ورفع القيمة والمستوى الفني للمنافسات، ونعمل من الموسم القادم على أن يتم الربط التجاري لتلافي أي إشكالية مالية للأندية بعد زيادة اللاعبين".