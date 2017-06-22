التعادل يحسم مواجهة ألمانيا وتشيلي في كأس القارات

قازان - الفرنسية | Thursday, 22 June 2017 - 19:53 pm

حسم التعادل الإجابي 1-1 مواجهة ألمانيا وتشيلي اليوم الخميس في قازان، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس القارات 2017 في كرة القدم، المقامة في روسيا حتى 2 يوليو المقبل.



ورفع المنتخبان رصيدهما إلى 4 نقاط من مباراتين، بعد فوز ألمانيا بطلة العالم 2014 على أستراليا 3-2، وفازت تشيلي بطلة أميركا الجنوبية مرتين متتاليتين (2015 و2016) في آخر 10 دقائق على الكاميرون 2-0 ، مقابل نقطة لكل من منتخبي الكاميرون بطلة أفريقيا وأستراليا بطلة آسيا اللذان تعادلا 1-1 أيضا.



وبات المنتخبان بحاجة إلى نقطة في الجولة الثالثة الأخيرة يوم الأحد ليضمنا التأهل إلى نصف النهائي.



وجاء الشوط الأول حماسياً افتتح فيه ألكسيس سانشيس التسجيل في الدقيقة 6، قبل أن يعادل لارس شتيندل في نهايته عند الدقيقة41.



واستمرت الاثارة في الشوط الثاني، لكن النتيجة بقيت على حالها.