محمد صلاح ينتقل إلى ليفربول الإنجليزي

رويتز - الرياضية | Thursday, 22 June 2017 - 23:14 pm

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الخميس، التعاقد رسميًا مع الدولي المصري محمد صلاح جناح روما الإيطالي، بعقد يمتد إلى 5 سنوات، وكان صلاح،

صاحب الـ 25 عامًا، اجتاز الخميس الفحوصات الطبية، ووقَّع على عقود انتقاله إلى ليفربول.



ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي، الذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، على "تويتر" صورًا للاعب المصري، وهو يحمل القيمص رقم 11، الذي سيرتديه مع الليفر الموسم المقبل.



وكانت صفقة صلاح أثارت جدلًا كبيرًا في سوق الانتقالات الصيفية، ولم يتم الكشف عن قيمة انتقال اللاعب بشكل رسمي.



يذكر أن صلاح كان قريبًا من الانضمام إلى ليفربول 2014، قبل أن يغير وجهته صوب تشيلسي.