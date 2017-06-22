الاتحاد الإنجليزي ينهي عقود رعاية شركات المراهنات

رويتز - الرياضية | Thursday, 22 June 2017 - 21:42 pm

أنهى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقود الرعاية مع شركة لادبروكس للمراهنات، وأكد أنه سينهي كل الاتفاقات التجارية مع هذا النوع من الشركات.

ويأتي هذا التحرك بعد الانتقادات التي تعرض لها الاتحاد الإنجليزي، بسبب معاقبة لاعبين على انتهاكات متعلقة بالمراهنات، بينما يملك في الوقت نفسه عقوداً مع شركات المراهنات.



وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان اليوم الخميس: "خلال اجتماع مجلس الإدارة في مايو، تم الاتفاق على أن الاتحاد سينهي كل عقود الرعاية مع شركات المراهنات اعتباراً من نهاية موسم 2016-2017".



وأضاف: "جاء القرار بعد مراجعة استمرت ثلاثة أشهر لتعامل الاتحاد مع هذا الأمر، باعتباره جهة تشرف على كرة القدم وتحصل على عقود رعاية من شركات مراهنات وهي مسؤولة في الوقت نفسه عن قواعد المراهنة في الرياضة".



وتابع: "ونتيجة لذلك، اتفق الاتحاد الإنجليزي مع لادبروكس على إنهاء اتفاق الرعاية الحالي بالتراضي اعتباراً من يونيو 2017".



وفي أبريل عوقب جوي بارتون لاعب مانشستر سيتي وبيرنلي السابق بالإيقاف 18 شهراً، بعدما وضع أكثر من 1200 رهان على مباريات لكرة القدم.



وأشار بارتون، الذي أقر بأنه مدمن قمار، إلى انخراط شركات المراهنات بصورة كبيرة في كرة القدم البريطانية، حيث وقعت على عقود رعاية على عدة مستويات.



وقال: "كل هذا يعني أنه ليس مناخاً يساعد على الإقلاع عن القمار، أو حتى يوحي للناس المعنية بالرياضة بأن المراهنات خطأ".



ويحمل دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، الذي تديره رابطة دوري كرة القدم في إنجلترا، اسم شركة سكاي بت للمراهنات، بينما تحمل قمصان العديد من الأندية أسماء شركات مراهنات.



وقال الاتحاد الإنجليزي إنه سيواصل العمل مع شركات المراهنات، بينها لادبروكس، في تبادل المعلومات بشأن أنمطة المراهنة المثيرة للريبة.