محمد صلاح: سعيد للغاية بتواجدي في ليفربول

الألمانية - الرياضية | Thursday, 22 June 2017 - 23:38 pm

أعرب المصري محمد صلاح عن سعادته بالانضمام إلى ليفربول الإنجليزي، حيث صرح لموقع ليفربول على الإنترنت: "إنني متحمس للغاية للتواجد هنا، أشعر بسعادة بالغة".



وأوضح صلاح: "سأقدم كل ما لدي لليفربول، أتطلع للفوز بالبطولات هنا، ولدينا فريق قوي ولاعبون مميزون، لقد شاهدت مباريات الفريق في العام الماضي، وكان الجميع يبذل أقصى جهد لحصد الانتصارات".



وأضاف: "الجميع يرى أيضا أن يورجن كلوب يبذل أقصى ما في وسعه مع الفريق، وأتمنى أن نعمل سويا للفوز بالألقاب للنادي والمشجعين وأنفسنا".



وسجل صلاح 29 هدفا خلال 65 مباراة بالدوري الإيطالي خلال موسمين مع روما، وخاض صلاح، الذي سبق له اللعب في صفوف بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي، 52 مباراة دولية مع منتخب مصر أحرز خلالها 29 هدفا.