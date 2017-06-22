سانشيز: فخور بلقب الهداف التاريخي لتشيلي

الألمانية - الرياضية | Thursday, 22 June 2017 - 23:59 pm

أعرب أليكسيس سانشيز نجم أرسنال الإنجليزي ومهاجم منتخب تشيلي لكرة القدم، عن سعادته البالغة بلقب الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، بعدما سجل الهدف رقم 38 له مع الفريق في مباراته اليوم الخميس أمام المنتخب الألماني.



وسجل أليكسيس اليوم هدف منتخب بلده في المباراة التي انتهت بالتعادل 1/1 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس القارات المقامة حاليا في روسيا.



ورفع أليكسيس رصيده إلى 38 هدفا لينفرد بصدارة قائمة هدافي منتخب تشيلي عبر التاريخ بفارق هدف واحد فقط عن الأسطورة السابق مارسيلو سالاس.

وقال أليكسيس: "بالطبع، أشعر بسعادة بالغة لبلوغ هذا الرصيد، وأعرف أنه شيء تاريخي".



وعن المباراة اليوم، قال أليكسيس: "لم نواجه منافسا سهلا، وإنما التقينا المنتخب الألماني، وأشعر بقناعة تامة بالأداء والنتيجة، وعلينا أن نؤدي أمام المنتخب الأسترالي بنفس المستوى الذي قدمناه اليوم".