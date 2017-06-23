إلغاء فقرة خرق المحترف السعودي عقده بالتعاقد خارجيا
جدة ـ الرياضية | Friday, 23 June 2017 - 00:00 am
كشف حمد الصنيع رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين عن التعــديـلات الجـديـــدة للائحــتـي الاحـتــراف والوسطاء، خلال المؤتمر الصحفي أمس، موضحًا أن التعديلات على لائحة الاحتراف شملت 5 مواد هي(6،8،15،26،و43) على النحو التالي.
￼ المادة السادسة (أجور اللاعبين المحترفين):
￼ الفقرة (6/3/1) خفض الحد الأعلى إلى (150.000) ريال شامل بدل السكن والمواصلات.
￼ تضمين مقدم العقد (إن وجد) على النحو التالي:
1ـ يكون 100 % إذا كانت مدة العقد سنة واحدة تدفع عند التوقيع.
2ـ لا تقل الدفعة الأولى عند التوقيع عن 50 % والباقي دفعات سنوية على باقي سنوات العقد.
3ـ لا يرتبط المقدم بالحد الأعلى للرواتب.
￼ إلغاء الفقرة 6/5: يكون تطبيق الأجر الشهري لجميع اللاعبين المحترفين بنسبة 75 %، كأجر شهري ثابت ونسبة 25 % كأجر شهري متحرك مع مراعاة عدم تطبيق هذه النسب على الحد الأدنى للأجور وفق الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة.
￼ المـــادة الثامنــة (التزامات الأندية):
￼ استـحداث نظـــام الرخص لمديري الاحتراف، وعليه يجب تجاوزهم الاختبــارات المخصصــة لاعتمادهم.
￼ عقود مدراء الاحتراف بالدرجة الممتازة لا تقل عن 8000 ريال شهريًا.
￼ عقود مدراء الاحتراف بالدرجة الأولى لا تقل عن 4000 ريال شهريًا.
￼ تزويد اللجنة بما يفيد دفع الرواتب للاعبين ومدراء الاحتراف كل 3 أشهر (شهر 1و4و7و10).
￼ المادة الخامسة عشرة (العقود وشروطها):
￼ يدفع 3 % من إجمالي عقد اللاعب لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك عند رفع عقود التجديد أو التمديد أو الإعارة ليتم اعتماد وتوثيق العقود.
￼ المــادة السادســـة والعشرون (الاحتـــراف الخارجــــي للاعــــب السعودي):
￼ إلغاء الفقرة 26/6: اللاعب المحترف السعودي الذي يخرق عقده الاحترافي مع ناديه السعودي بالتعاقد مع ناد خارجي.
￼ المـــادة الثـالثــة والأربعون (التعاقد مع اللاعب غير السعودي):
￼ 43/2: يحق لأندية الدرجة الممتازة تسجيل عدد 6 لاعبين غير سعوديين.
￼ إلغاء الفقرة 43/2/1: عدم جواز أن يكون اللاعب غير السعودي حارساً.
￼ إلغاء الفقرة 43/3: يسمح لأندية الدرجة الممتازة تسجيل لاعبين 2 إضافيين جدد غير سعوديين خلال فترات التسجيل دون التقيد بمخالصة مالية للاعبين الذين ترغب الأندية في استبدالهم.
￼ إضافة 43/5: يسمح لأندية الدرجة الأولى تسجيل عدد 3 لاعبين غير سعوديين، على أن يكون أحدهم من مواليد السعودية.
التعديلات الجديـدة للائحة الوسطاء :
￼ سداد رسم التسجيل كوسيط بمبلغ 20 ألف ريال سنويًا لحساب اللجنة في الاتحاد.
￼ يدفع الوسيط 5 % من إجمالي المبلغ الذي يتقاضاه في كل عملية.
￼ يحسب أجر الوسيط عند إبرامه لعقد عمل ممثلا للاعب بما لا يتجاوز (10 %) من إجمالي قيمة عقد اللاعب عن كامل مدة العقد.
تعديلات الموسم بعد المقبل 2018-2019م:
المادة السادسة (أجور اللاعبين المحترفين):
￼ إجمالــي تعاقـدات النادي من رواتب ومقدمات عقود اللاعبين السعوديين والأجانب ستكون مرتبطة بالدخل المركزي.
￼ سيتم وضع الآلية والضوابط وتوضيحها خلال الفترة المقبلة.