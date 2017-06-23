إلغاء فقرة خرق المحترف السعودي عقده بالتعاقد خارجيا

جدة ـ الرياضية | Friday, 23 June 2017 - 00:00 am

كشف حمد الصنيع رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين عن التعــديـلات الجـديـــدة للائحــتـي الاحـتــراف والوسطاء، خلال المؤتمر الصحفي أمس، موضحًا أن التعديلات على لائحة الاحتراف شملت 5 مواد هي(6،8،15،26،و43) على النحو التالي.

￼ المادة السادسة (أجور اللاعبين المحترفين):

￼ الفقرة (6/3/1) خفض الحد الأعلى إلى (150.000) ريال شامل بدل السكن والمواصلات.

￼ تضمين مقدم العقد (إن وجد) على النحو التالي:

1ـ يكون 100 % إذا كانت مدة العقد سنة واحدة تدفع عند التوقيع.

2ـ لا تقل الدفعة الأولى عند التوقيع عن 50 % والباقي دفعات سنوية على باقي سنوات العقد.

3ـ لا يرتبط المقدم بالحد الأعلى للرواتب.

￼ إلغاء الفقرة 6/5: يكون تطبيق الأجر الشهري لجميع اللاعبين المحترفين بنسبة 75 %، كأجر شهري ثابت ونسبة 25 % كأجر شهري متحرك مع مراعاة عدم تطبيق هذه النسب على الحد الأدنى للأجور وفق الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة.

￼ المـــادة الثامنــة (التزامات الأندية):

￼ استـحداث نظـــام الرخص لمديري الاحتراف، وعليه يجب تجاوزهم الاختبــارات المخصصــة لاعتمادهم.

￼ عقود مدراء الاحتراف بالدرجة الممتازة لا تقل عن 8000 ريال شهريًا.

￼ عقود مدراء الاحتراف بالدرجة الأولى لا تقل عن 4000 ريال شهريًا.

￼ تزويد اللجنة بما يفيد دفع الرواتب للاعبين ومدراء الاحتراف كل 3 أشهر (شهر 1و4و7و10).

￼ المادة الخامسة عشرة (العقود وشروطها):

￼ يدفع 3 % من إجمالي عقد اللاعب لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك عند رفع عقود التجديد أو التمديد أو الإعارة ليتم اعتماد وتوثيق العقود.

￼ المــادة السادســـة والعشرون (الاحتـــراف الخارجــــي للاعــــب السعودي):

￼ إلغاء الفقرة 26/6: اللاعب المحترف السعودي الذي يخرق عقده الاحترافي مع ناديه السعودي بالتعاقد مع ناد خارجي.

￼ المـــادة الثـالثــة والأربعون (التعاقد مع اللاعب غير السعودي):

￼ 43/2: يحق لأندية الدرجة الممتازة تسجيل عدد 6 لاعبين غير سعوديين.

￼ إلغاء الفقرة 43/2/1: عدم جواز أن يكون اللاعب غير السعودي حارساً.

￼ إلغاء الفقرة 43/3: يسمح لأندية الدرجة الممتازة تسجيل لاعبين 2 إضافيين جدد غير سعوديين خلال فترات التسجيل دون التقيد بمخالصة مالية للاعبين الذين ترغب الأندية في استبدالهم.

￼ إضافة 43/5: يسمح لأندية الدرجة الأولى تسجيل عدد 3 لاعبين غير سعوديين، على أن يكون أحدهم من مواليد السعودية.

التعديلات الجديـدة للائحة الوسطاء :

￼ سداد رسم التسجيل كوسيط بمبلغ 20 ألف ريال سنويًا لحساب اللجنة في الاتحاد.

￼ يدفع الوسيط 5 % من إجمالي المبلغ الذي يتقاضاه في كل عملية.

￼ يحسب أجر الوسيط عند إبرامه لعقد عمل ممثلا للاعب بما لا يتجاوز (10 %) من إجمالي قيمة عقد اللاعب عن كامل مدة العقد.

تعديلات الموسم بعد المقبل 2018-2019م:

المادة السادسة (أجور اللاعبين المحترفين):

￼ إجمالــي تعاقـدات النادي من رواتب ومقدمات عقود اللاعبين السعوديين والأجانب ستكون مرتبطة بالدخل المركزي.

￼ سيتم وضع الآلية والضوابط وتوضيحها خلال الفترة المقبلة.