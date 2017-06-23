أربع أكاديميات فقط حظيت بالنجمة الكاملة

جدة ـ فرج الشمري | Friday, 23 June 2017 - 04:32 am

ـ التزم الدكتور عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وبقية الأعضاء عادل البطي وحمد الصنيع وطلال آل الشيخ بالحضور في الموعد المحدد للمؤتمر الصحفي في مدينة الملك عبدالله الرياضية، والذي بدأ عند الساعة الثالثة عصراً دون أي تأخير.

ـ حضر عبدالإله مؤمنة رئيس اللجنة المالية في الاتحاد السعودي لكرة القدم في منتصف المؤتمر الصحفي، وكان حضوره لمجرد السلام على زملائه في الاتحاد والالتقاء بهم.

ـ لوحظ التكرار الذي ظهر عليه طلال آل الشيخ في موضوع المدرب الوطني ومدى الدعم الكبير الذي سيتلقاه من اتحاد الكرة، حيث أكد أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماماً أكبر وأكثر.

ـ كان هناك اجتماع في غرفة الاجتماعات بعد نهاية المؤتمر الصحفي حضره الثلاثي عادل عزت وحمد الصنيع وطلال آل الشيخ، فيما رفض عادل البطي البقاء وغادر سريعاً بسب ارتباطه بموعد رحلة طيران إلى الرياض.

ـ أشاد الزملاء الصحفيون بالأداء الرائع الذي ظهر عليه فيصل الطويهر المنسق الإعلامي في اتحاد الكرة خلال المؤتمر والطريقة التي بث بها على الهواء مباشرة عبر بير سكوب في موقع الاتحاد في تويتر، حيث حظي بمتابعة كبيرة.

ـ بين طلال آل الشيخ خلال المؤتمر الصحفي أن أربع أكاديميات فقط هي التي حظيت بالنجمة كاملة وهي أكاديميات الهلال والأهلي والنصر والاتفاق.