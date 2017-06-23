المحافظون يستقبلون المبايعين لولي العهد

| Friday, 23 June 2017 - 00:00 am

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بأن يتلقى أمراء المناطق ومحافظــــو المحافظــات ورؤساء المراكز البيعة، نيابة عن الأمير محمد بن سلمان، استقبل محافظو المحافظات أمس جموع المبايعين للأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع وذلك تيسيراً على المواطنين وعدم تحميلهم مشقة وعناء السفر.



أملج

استقبل زياد بن عبد المحسن البازعي محافظ أملج مساء أمس، مشايخ القبائل والمسؤولين من مدنيين وعسكريين والمواطنين المبايعين للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً الدفاع، وذلك بصالة الاستقبال بمقر مبنى المحافظة.

أبو عريش

تلقى محمد بن ناصر بن لبده محافظ أبوعريش، بالمحافظة مساء أمس، البيعة للأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، من مديري الإدارات الحكومية ومشايخ القبائل والمواطنين، وقدم الجميع البيعة والولاء لولي العهد على كتاب الله وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر.



وادي الدواسر

استقبل عبدالله بن سليمان المبارك محافظ وادي الدواسر، مساء أمس رؤساء المراكز ومشايخ القبائل والمسؤولين من مدنيين وعسكريين ومواطنين المبايعين للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيراً للدفاع، وذلك بديوان المحافظة.



العارضة

‏‫رفع محافظ العارضة نايف بن ناصر بن لبده، باسمه واسم جميع مشايخ وأهالي محافظة العارضة، التهنئة للأمير محمد بن سلمان بمناسبة الثقة الملكية الكريمة باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيراً للدفاع، مقدماً له البيعة باسمه واسم جميع أهالي العارضة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية.