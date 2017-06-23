نبايعك يا وجه الخير

جدة - الرياضية | Friday, 23 June 2017 - 00:00 am

بايع ناصر بن سعد السديري، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد، على كتاب الله وسنة نبية محمد ـ صلى الله عليه وسلم، متمنياً السداد والتوفيق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ أيده الله ـ وولي العهد الأمين ـ حفظه الله، وأن يأخذ بأيديهم لخدمة الأمتين العربية والإسلامية.

وقال السديري: "أستغل هذه المناسبة لرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لولي العهد بمناسبة الثقة الملكية الكريمة، متمنياً من الله أن يمن عليه بعونه وتوفيقه ويسدد خطاه".

وأضاف: "الأمير محمد بن سلمان وجه الخير، نجح خلال الفترة القليلة الماضية في تحقيق العديد من الإنجازات التي ساهمت في خدمة الوطن وأبنائه، وأتمنى أن تتواصل هذه الإنجازات في الفترة المقبلة حتى تقود الوطن للعديد من التنمية والازدهار".