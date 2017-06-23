المزروع: حرص القيادة على الشباب

الرياض ـ واس | Friday, 23 June 2017 - 04:06 am

رفع مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبد الله المزروع باسمه وباسم منسوبي نادي الفروسية التهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة اختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيراً للدفاع.

وقال المزروع في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: "أبايع الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد على كتاب الله وسنة نبيه محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ على السمع والطاعة في المنشط والمكره"، مشيراً إلى أن هذه الثقة الملكية تؤكد ما يتحلى به سموه من دور مهم وقيادي على مستوى الوطن.

وأكد المزروع أن القرارات الملكية تبرهن حرص القيادة الرشيدة على الشباب والخبرات القيادية لتولي شؤون الدولة وتحمل المسؤولية، داعياً الله عز وجل له التوفيق والسداد خدمةً للوطن في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.