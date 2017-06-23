تركي بن مقرن: حنكة وحكمة واطلاع

الرياض ـ الرياضية | Friday, 23 June 2017 - 04:02 am

رفع الأمير تركي بن مقرن بن عبد العزيز، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الجوية باسمه ونيابة عن منسوبي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد التهنئة للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة اختياره ولياً للعهـد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيراً للدفاع.

وأكد الأمير تركي أن اختيار الأمير محمد بن سلمان لولاية العهد يأتي متوافقاً مع الخطوات السياسية والاقتصادية المتسارعة للمملكة، ولما يملكه من حنكة وحكمة واطلاع على كافة الأمور، داعياً الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها في ظل قائدها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله .