طلال بن بدر: اختيار حكيم

| Friday, 23 June 2017 - 00:00 am

رفع الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبد العزيز، رئيس المجلس الرياضي العربي، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية باسمه ونيابة عن منسوبي وأعضاء المجلس والاتحاد التهاني والتبريكات إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة اختياره ولياً للعهـد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيراً للدفاع.

وقال الأمير طلال: "إن اختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد اختيار حكيم لما يتمتع به الأمير محمد بن سلمان من حنكة سياسية وفكر اقتصادي تتطلبه المرحلة المستقبلية للمملكة العربية السعودية، سائلاً المولى عز وجل أن يمده بالعون والتوفيق والسداد في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وأن يديم على وطننا أمنه واستقراره.