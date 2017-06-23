الرياضيون يتسابقون على البيعة

الرياض - الرياضية | Friday, 23 June 2017 - 00:00 am

أكد عدد كبير من الرياضيين والمرتبطين بالوسط الرياضي في السعودية أن مضامين الأوامر الملكية الأخيرة أخذت بتعاليم الشريعة الإسلامية منهجاً وأسلوباً، رعايةً لمستقبل الدولة، وحرصاً على مصلحة شعبها واستقرار ونماء أرضها، وذلك حكمة وحنكة من قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله وأدام عزه ـ.

وقدم الجميع التهنئة للأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيراً للدفاع، مقدمين البيعة لولي العهد على السمع والطاعة في السراء والضراء، سائلين المولى ـ عز وجل ـ أن يوفقه لكل ما فيه خير للوطن والمواطن، وأن يمده بالعون والتوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.