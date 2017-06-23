عبد الله بن فهد: خير خلف لخير سلف

الرياض ـ واس | Friday, 23 June 2017 - 04:05 am

رفع الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية التهنئة للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بمناسبة صدور الأمر الملكي باختياره ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيراً للدفاع، داعياً الله عز وجل أن يوفقه لخدمة دينه ومليكه ووطنه وأن يمده بعونه وتوفيقه.

وقال الأمير عبد الله بن فهد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: "الأمير محمد بن سلمان هو خير خلف لخير سلف، لما يتميز به من حنكة وبعد نظر وحظي باختياره ولياً للعهد، ليكون عوناً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على رعاية هذا البلد المعطاء والعمل على مصالح الوطن وأمنه واستقراره وترسيخ مكتسباته وديمومة التآزر على الخير مع التمسك بالأسس التي قامت عليها بلادنا المباركة لخدمة الدين ثم البلاد والعباد".