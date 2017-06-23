نبايعكم على السمع والطاعة.. في السراء والضراء

الرياض ـ الرياضية | Friday, 23 June 2017 - 00:00 am

استقبل أمراء المناطق المسؤولين من مدنيين وعسكريين والمواطنين المبايعين للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً الدفاع، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بأن يتلقى أمراء المناطق ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز البيعة، نيابة عن الأمير محمد بن سلمان.

وقدم الجميع التهنئة للأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيراً للدفاع، مقدمين البيعة لولي العهد على السمع والطاعة في السراء والضراء، وفي المنشط والمكره، سائلين المولى عز وجل أن يوفقه لكل ما فيه خير للوطن والمواطن، وأن يمده بالعون والتوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.



الرياض

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بقصر الحكم أمس المبايعين من الأمراء وأصحاب الفضيلة والوزراء وكبار المسؤولين وجمعاً من المواطنين الذين قدموا البيعة على كتاب الله وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد.

وارتجل الأمير فيصل بن بندر كلمة قال فيها: "نسعد جميعاً بكل خبرة تأتينا لتقودنا إلى مستوى جيد وعالٍ بإذن الله فنتوجه بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي أنعم بها علينا وجعلنا ولله الحمد نسير في ظل الشريعة الإسلامية بأسلوب واضح ومنهج سليم".



تبوك

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك جموع المبايعين للأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع.

وقال الأمير فهد بن سلطان في برقية: "أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أهالي منطقة تبوك، أبعث لكم بخالص التهاني وأصدق التبريكات على الثقة الغالية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ باختياركم ولياً للعهد، ونبايعكم على كتاب الله وسنة نبيه ـ صلى الله عليه وسلم، سائلاً المولى القدير لكم العون والتوفيق والسداد".



القصيم

تلقى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم البيعة للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بمناسبة اختياره ولياً للعهد، نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع من المواطنين من أبناء المنطقة يتقدمهم أصحاب الفضيلة القضاة ووكلاء الإمارة وأعضاء مجلس المنطقة ومديرو الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين ومنسوبي ديوان الإمارة.

وقدم الجميع البيعة لولي العهد على كتاب الله وسنة نبيه على السمع والطاعة، وذلك خلال استقبال أمير منطقة القصيم مساء أمس جموع المواطنين بمجلس الاستقبال بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة.



الشمالية

نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي للعهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في ديوان الإمارة المسؤولين والقضاة ومديري الإدارات الحكومية، ومشايخ القبائل وجموع غفيرة من المواطنين، الذين قدموا لتقديم البيعة لولي العهد.

ودعا الجميع الله تعالى أن يمد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بالعون والتوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.



الشرقية

نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، تلقى الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، مساء أمس البيعة لولي العهد، من أصحاب الفضيلة والقضاة ومديري الإدارات الحكومية، ومشايخ القبائل والمواطنين، وذلك بقاعة المجلس الكبير بالإمارة.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وحرصه ـ رعاه الله ـ على راحة المواطنين ورغبة منه في التسهيل عليهم وحتى لا يتكبدوا مشقة السفر إلى مكة المكرمة.



حائل

رفع الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل باسمه وباسم أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة اختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيراً للدفاع.

وقال في تصريح صحفي خلال استقباله المبايعين أمس: "المملكة تثبت عملياً في كل يوم بأنها متفردة، وأن هذا الوطن بأيدٍ أمينة جيلاً بعد جيل، مشيراً إلى أن هذا الاختيار الصائب دلالة أكيدة على الحنكة وبعد النظر لقيادة هذه البلاد ولأعضاء هيئة البيعة وللشعب الوفي".



الباحة

استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، مساء أمس أصحاب الفضيلة والقضاة ومديري الإدارات الحكومية، ومشايخ القبائل والمواطنين الذين قدموا البيعة للأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع، وذلك بقاعة الاستقبالات الكبرى بديوان الإمارة.

وقدم مسؤولو وأهالي الباحة مبايعتهم على كتاب الله وسنة نبيه محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعَلَى السمع والطاعة في المنشط والمكره لولي العهد، سائلين الله له العون والتوفيق لخدمة الدين والوطن.



نجران

استقبل الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أصحاب الفضيلة والقضاة، ومشايخ القبائل، والمسؤولين، وعموم المواطنين، الذي وفدوا إلى مقر إمارة المنطقة، مبايعين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليّاً للعهد، نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع على كتاب الله وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم.

وعبر الجميع عن صدق ولائهم لولاة الأمر، في المنشط والمكره، وفي اليسر والعسر.

وأعرب الأمير جلوي في برقية خطية عن تجديد البيعة لخادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده الأمين، وقال: "نجدد لمقامكم الكريم البيعة، ونعلن بيعتنا للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وليًّا للعهد، في اليسر والعسر، وفي المنشط والمكره، سائلين الله عز وجل أن يحفظكم، ويمدّ في عمركم، ويديم عليكم الصحة والعافية".



المدينة المنورة

استقبل الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة بعد صلاة التراويح جموع المبايعين من أهالي منطقة المدينة المنورة والأعيان ومشايخ القبائل والمسؤولين من مدنيين وعسكريين, نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وجاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وقدم الجميع البيعة على كتاب الله وسنة نبيه في المنشط والمكره، سائلين الله ـ عز وجل ـ أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها ويحفظ ولاة أمرها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.



جيزان

استقبل الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بقصره مساء أمس، مديري الإدارات الحكومية وقادة القطاعات الأمنية وأعضاء مجلس المنطقة ومشايخ القبائل وجموعاً كبيرة من المواطنين الذي قدموا البيعة أمامه، للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع.

وأشاد الجميع بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مقدمين البيعة لولي العهد على الكتاب والسنة والسمع والطاعة في المنشط والمكره.



عسير

تلقى الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير مساء أمس، البيعة للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع من أصحاب الفضيلة القضاة ومديري الإدارات الحكومية والقيادات الأمنية بالمنطقة وأعضاء مجلسي المنطقة والبلدي ومشايخ القبائل والنواب وجموعاً من المواطنين وذلك بصالة الاحتفالات الرئيسة بالخالدية بأبها.

وقال أمير عسير في كلمة له بهذه المناسبة: "إن قرارات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ دائماً صائبة وتصب في مصلحة الوطن والمواطن، وإن اختيار أخي الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد جاء في محله وفي وقته، ولا أنسى أن أتقدم بالشكر والتقدير باسمي وباسم أهالي منطقة عسير لأخي وزميلي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز على كل جهوده الجبارة لتوطيد الأمن في هذا البلد الغالي ومحارباته للإرهاب بكل ما أوتي من قوة".