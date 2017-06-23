الإدعاء الإسباني يوافق على استبدال حبس ميسي بغرامة

مدريد - رويترز | Friday, 23 June 2017 - 12:56 pm

قالت صحيفة لافانجوارديا الصادرة في برشلونة في عددها اليوم الجمعة إن سلطات الإدعاء الاسباني ستقبل بتحصيل غرامة مالية بقيمة 255 ألف يورو (385116 دولارا) مقابل التخلي عن تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 21 شهرًا الصادرة بحق المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة في قضية التهرب الضريبي.



وأدانت محكمة في قطالونيا ميسي ووالده خورخي بارتكاب ثلاث تهم تتعلق بالتهرب الضريبي في يوليو تموز الماضي وذلك خلال الفترة بين 2007 و2009 عن ما مجموعه 4.1 مليون يورو من بيع الحقوق الخاصة بصورة اللاعب كما فرضت عليهما غرامة كبيرة بقيمة مليوني يورو (2.24 مليون دولار).



ورفضت المحكمة العليا في اسبانيا في مايو أيار الماضي طعن ميسي وأيدت قرار محكمة قطالونيا القاضي بحبس اللاعب الأرجنتيني 21 شهرا.



ولم يتسن الاتصال بمكتب الإدعاء العام للتعليق على تقرير الصحيفة اليوم الجمعة.