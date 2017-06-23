التعاون يضم السيراليوني كمارا لثلاث مواسم

الرياض - الرياضية | Friday, 23 June 2017 - 13:47 pm

أنهت إدارة نادي التعاون رسمياً إجراءات انتقال لاعب نادي دي سي يونايتد الامريكي الدولي السير اليوني الحاج كمارا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لثلاث مواسم ، وذلك بناءً على توصية المدير الفني البرتغالي جوزية جوميز ، وبدعم الرئيس الفخري للنادي تركي آل الشيخ.



يذكر أن مراسم توقيع كمارا صاحب 23 عام تمت بمدينة دبي الإماراتية بحضور نائب علي الشايعي.



من جهته قدم مجلس إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم بأسمه ونيابة عن الجماهير التعاونية جزيل الشكر والتقدير لتركي آل الشيخ الرئيس الفخري للنادي الذي يواصل دعمه السخي ووقفاته الكبيرة مع التعاون، متمنياً للاعب الجديد التوفيق مع بقية زملائه بتحقيق طموحات جميع التعاونيين.