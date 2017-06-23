البرازيلي لوكاس ليما في طريقه إلى برشلونة

ريو دي جانيرو - الفرنسية | Friday, 23 June 2017 - 15:07 pm

أعلن لاعب الوسط البرازيلي الدولي لوكاس ليما انه سينضم الى برشلونة الاسباني بدءا من يناير المقبل بعد انتهاء عقده مع فريقه سانتوس، بحسب ما أكد لشبكة "اي اس بي ان" البرازيلية.



ويرتبط ليما (26 عاما وهدفان في 12 مباراة دولية) بعقد مع سانتوس حتى نهاية السنة، وسيكون قادرا على توقيع عقد مبدئي مع برشلونة في يوليو.



واضافت الشبكة ان ليما سيوقع عقدا لخمس سنوات مقابل راتب سنوي يبلغ 4 ملايين يورو، زائد مكافآت بقيمة 5 ملايين يورو.



وقال زميله برنو هنريكي "نحن سعداء جدا لأجله، لانه لاعب يملك الكثير من المزايا. نتمنى له الأفضل مع برشلونة".



وانضم ليما عام 2014 الى سانتوس من انترناسيونال بعد فترة اعارة الى سبورت، علما انه بدأ مسيرته مع انتر ليميرا.

وصنع ليما 5 اهداف في كأس ليبرتاردوريس هذا الموسم وقاد سانتوس الى الادوار الاقصائية من المسابقة.