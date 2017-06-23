الظفرة : حققنا 27 مليونا من إعارة وانتقال خريبين للهلال

الرياض - الرياضية | Friday, 23 June 2017 - 16:37 pm

أكد نادي الظفرة الإماراتي أنه حقق عائداً مادياً من تسويق لاعبه السابق السوري عمر خربين لنادي الهلال السعودي بلغ 27 مليون درهم إماراتي .



واشار النادي في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن شركة الكرة بالنادي حققت عائداً مادياً تجاوز27 مليون درهم خلال خمسة أشهر عبارة عن ثمن إعارة اللاعب عمر خريبين للهلال ومن ثم قيام اللاعب بدفع الشرط الجزائي للنادي .



وكان نادي الهلال قد أعلن بالأمس عن تعاقده رسمياً مع عمر خربين لمدة 4 سنوات .