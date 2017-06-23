خميس الزهراني يشارك الكشافة في خدمة المعتمرين

الرياض - الرياضية | Friday, 23 June 2017 - 22:29 pm

في بادرة اجتماعية غير مستغربة من خميس الزهراني لاعب نادي الاتحاد السابق والمحلل الرياضي الحالي، حيث شارك النجم الرياضي أفراد الكشافة والجوالة الذين يقدمون الخدمات للمعتمرين والمصلين في الحرم المكي الشريف، حيث أشاد الزهراني بالأدوار التي يقدمونها.



من جهته قدم عبدالله المنصور قائد المعسكر الكشفي لخدمة المعتمرين شكره وتقديره للاعب خميس الزهراني على مبادرته السنوية لدعم الكشافة والتواجد معهم وليست مستغربة على شخصية رياضية واجتماعية وتربوية تعتبر من النماذج المشرفة

مشيراً إلى أن جمعية الكشافة العربية السعودية تشارك في كل عام من خلال قطاعاتها الكشفية في موسم العمرة.