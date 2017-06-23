عبدالعزيز بن تركي يشكر القيادة على تعيينه نائباً لرئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة

الرياض- الرياضية | Friday, 23 June 2017 - 22:41 pm

رفع صاحب السمو الملكي الأميرعبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لرئيس مجلس إداراة الهئية العامة للرياضة بالمرتبة الممتازة.



وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أسال الله العلي القدير العون والتوفيق فيما كلفت به من ثقة كريمة أتشرف بها من القيادة الرشيدة، وأتطلع للعمل من أجل خدمة هذا الوطن وأبنائه، سائلا المولى عزوجل أن يحفظ وطننا الغالي ويديم عليه الأمن والأمان والرخاء في ظل القائد الوالد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهم.