روسيا تخوض مباراة حاسمة في كأس القارات أمام المكسيك

رويترز - الرياضية | Friday, 23 June 2017 - 23:24 pm

‬قال ستانيسلاف تشيرتشيسوف مدرب روسيا اليوم الجمعة إنه يركز بشدة على البقاء في كأس القارات لكرة القدم التي تستضيفها بلاده إذ قد يودع الفريق البطولة في اخر مبارياته بالدور الأول أمام المكسيك غداً السبت.



وتحتاج روسيا، ثالثة الترتيب في المجموعة الأولى خلف المكسيك والبرتغال، للفوز على المنتخب المكسيكي في اخر مباريات دور المجموعات غدا في كازان لتتأهل لقبل النهائي.



وقال تشيرتشيسوف للصحفيين: "سنخوض مباراة الغد بطريقة تحقق هدفنا منها لكن الشيء الأهم لنا هو الفوز. حسابيا المنافس أفضل منا،نحترم هذا الفريق، خاض مباراتين جيدتين للغاية، نعرف جيدا ما نحتاج فعله".



وتعني خسارة روسيا وداع للبطولة التي تقام استعدادا لاستضافة كأس العالم العام المقبل.



وبدأت روسيا البطولة بقوة عبر فوز مقنع 2-صفر على نيوزيلندا في المباراة الافتتاحية للبطولة في سان بطرسبرج.



لكن فريق المدرب تشيرتشيسوف خسر 1-صفر أمام البرتغال يوم الأربعاء الماضي بفضل ضربة رأس متقنة من كريستيانو رونالدو منحت فريقه الفوز وأفسدت احتفال إيجور أكينفييف حارس مرمى روسيا بمباراته الدولية رقم 100.



ونفى تشيرتشيسوف ما تردد عن أن خسارة اخرى لروسيا ستفسد استعداد الفريق لكأس العالم.



وأضاف: "لا نفكر في قبل النهائي. نملك لاعبين يتمتعون بثقة ويفكرون فقط في مباراة الغد".