فنية الأهلي تنتظر البرتغالي لتحديد القائمة

جدة ـ عبدالغني الشريف | Saturday, 24 June 2017 - 00:00 am

يصل الأوكراني ريبروف المدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي إلى جدة يوم الأربعاء المقبل برفقة مساعديه فيستني جوميز وجيسوس بينيدو وايدو لتولي الإشراف على تدريب الفريق مع انطلاقة تدريبات الفريق للموسم الرياضي الجديد والتي ستنطلق يوم السبت الأول من شهر يوليو المقبل.

وفضل ريبروف الوصول مبكراً لعقد عدة اجتماعات مع اللجنة الفنية ومشاهدة ملاعب النادي وتجهيز ملفات اللاعبين المستبعدين والمنضمين حديثاً للفريق الأول من الفريق الأولمبي خاصة أن ريبروف طلب مشاهدة كل اللاعبين الصاعدين من الفريق الأولمبي للحكم على مستوياتهم وتحديد من سيتم ضمه لقائمة الفريق المغادرة لمعسكر النمسا يوم 8 يوليو المقبل.