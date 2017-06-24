البرازيلي جلمار يكمل أجانب الخليج
الدمام ـ أحمد البريك | Saturday, 24 June 2017 - 00:00 am
أعلنـــت إدارة نادي الخليج عن إبرامهــــا لثاني صفقاتها الأجنبية بالتوقيـــع مـع البرازيلي جلمار دا سيلفا ريبرو 27 عاماً لاعب نادي هايبرنياس المالطي ليدعم صفوف فريق الخليج في دوري الدرجة الأولى.
وسينضــــــم جلمار مع مواطنه وزميله في نفس الفريق جورجينهو كمحترفين بنادي الخليــج. ويجيد جلمار اللعب كلاعب وسط مهاجم وسبق له أن احترف مع الرائد بداية الموسم الماضي، وأكمل موسمه مع نادي هايبرنياس المالطي برفقة زميله جورجينهو مهاجم الخليج الذي تعاقد معه النادي مؤخراً حيث خاض 12 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وحصل على أفضل لاعب في 4 مباريات.